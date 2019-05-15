نادين لبكي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان “كان” – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: لفتت المخرجة نادين لبكي أنظار الصحافة العالمية في مدينة “كان” الفرنسية، وذلك أثناء إطلاق فعاليات جائزة Un Certain Regard التي تترأس لجنة تحكيمها كأول امرأة لبنانية وعربية في هذا المنصب.
وأطلت نادين لبكي على السجادة الحمراء لـ”مهرجان كان السينمائي” في دورته الـ72 Cannes Film Festival في فستان باللون الأزرق الغامق من تصميم ديور، حيث بدت بغاية الأناقة.
نادين لبكي اتبعت في إطلالتها أسلوب كلاسيكي أنيق فلفتت الأنظار إليها. وكانت لبكي قد شاركت العام الماضي في مهرجان كان من خلال فيلمها كفرناحوم.
وتعتبر نادين لبكي التي تترأس Un Certain Regard أول عربية تحصل على هذا المنصب البارز ضمن لجنة مشاهدة أفلام مهرجان كان.
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