بالصور- الممثلة تحتفل بوداع العزوبيّة

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May 15, 2019
رصدت الكاميرات النجمة جنيفر لورانس اثناء توجهها للاحتفال مع عائلتها وبعض الاصدقاء المقربين بحفل ما قبل زواجها.
ولاحقت الكاميرا العروس المستقبلة حيث ظهرت مرتدية ثوباً طويلاً فبدت في غاية الجمال والأناقة.
وكانت جنيفر لورانس قد اعلنت خطوبتها من كوك ماروني وهو مدير معرض للأعمال الفنية في صالة جليدستون بنيويورك، بداية شباط الفائت بعد قصة حب استمرت لأشهر بينهما.
لورنس، وهي إحدى أشهر نجمات السينما في العالم، وسبق لها ان حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي الكوميدي ”المعالجة بالسعادة“. وتشتهر أيضا بدور كاتنيس إيفردين في سلسلة أفلام ”ألعاب الجوع“. كما حصلت على ثلاثة ترشيحات أخرى للأوسكار.
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