بالصور- الممثلة تحتفل بوداع العزوبيّة

رصدت الكاميرات النجمة جنيفر لورانس اثناء توجهها للاحتفال مع عائلتها وبعض الاصدقاء المقربين بحفل ما قبل زواجها.

Advertisements

ولاحقت الكاميرا العروس المستقبلة حيث ظهرت مرتدية ثوباً طويلاً فبدت في غاية الجمال والأناقة.

وكانت جنيفر لورانس قد اعلنت خطوبتها من كوك ماروني وهو مدير معرض للأعمال الفنية في صالة جليدستون بنيويورك، بداية شباط الفائت بعد قصة حب استمرت لأشهر بينهما.

لورنس، وهي إحدى أشهر نجمات السينما في العالم، وسبق لها ان حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي الكوميدي ”المعالجة بالسعادة“. وتشتهر أيضا بدور كاتنيس إيفردين في سلسلة أفلام ”ألعاب الجوع“. كما حصلت على ثلاثة ترشيحات أخرى للأوسكار.