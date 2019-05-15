غادة عبد الرازق: أرفضُ القُبلات السّاخنة.. وسأرتبط بهذه الحالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنّانة المصريّة، غادة عبد الرازق، إنّها ترفضُ "القُبلات" السّاخنة في المشاهد التّمثيليّة، مؤكدًة، أنّ المخرجين، والمنتجين يعرفون عنها ذلك، ويحترمون قرارها.

ودافعتْ غادة في مقابلة تلفزيونيّة ببرنامج "مجموعة إنسان"، الذي يقدّمه الإعلاميّ على العلياني، عن ما قيل بشأن أنّها ستتزوّج 99 مرّة، قائلًة: "الرقم مستفز"، مشيرًة إلى أنها إذا قابلت الشخص الذي تحلم به سترتبط به دون تردد.

وأشارتْ إلى أنّ هناك عددًا من الفنّانات، سيكون لهنّ مستقبلاّ في التّمثيل، ومنهنّ أمينة خليل، وياسمين صبري، وسهر الصايغ، موضحًة، أنّ هناك ممثّلين يُصنّفون على أنّهم "وسيمين" لكنّهم لا يستطيعون التّمثيل بشكل جيّد.

ودافعتْ غادة عن الفنّان المصريّ، محمد رمضان، الذي يتمّ اتهامه، بأنّه السبب في انتشار مشاكل في المجتمع بأعماله الفنيّة، حيث قالت: "محمد فنان ونجم له جمهور كبير جدًا، ومحدش مستني حد ييجي يعلمه".

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وأضافتْ، أنّها لا تضع في حساباتها المنافسة بعمل كوميديّ، لكنّها ربما تفكّر في ذلك، خاصًة أنّها تخاف من القيام ببطولة عمل كوميديّ، لأنها غير مُصنّفة ممثّلة كوميديّة.

وأكّدتْ، أنّ علاقتها بالرّياضة "فاشلة"، حيث لا تقوم بعمل أيّ نوع من الرّياضات، وعن سرّ رشاقتها قالت: "باخد بالي من أكلي ونومي".

ولفتت إلى أنّها تشجّع النّادي الأهلي، بتعصّب، مُبدية اندهاشها من الخسارات المتتالية، التي يتعرّض لها الفريق، وعالميًا أكّدتْ أنّها تشجّع نادي برشلونة الإسبانيّ.

وأشادتْ "غادة"، بتجربة محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزيّ، ومنتخب مصر، واصفًة إياه بالمُشرف، وتمنّت حصول المنتخب المصريّ على بطولة كأس الأمم الإفريقيّة المُقبلة، والتي تنظّمها مصر.