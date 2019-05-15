فيديو "عبدالله المديفر" قبل 19 عامًا يكشفُ وجود السّينما بين المحافظين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشر فيديو قديم للإعلاميّ السّعوديّ، عبدالله المديفر، مُعدّ ومقدّم البرنامج التّلفزيونيّ الحواريّ، الأعلى مشاهدة في السّعوديّة، خلال الموسم الرّمضانيّ الحاليّ (الليوان) على شاشة روتانا خليجيّة.

ويعود الفيديو، لتسعة عشر عامًا ماضية، وهو مقطع من فيلم بعنوان "اليتيم عماد"، وكان أحد الأفلام المنتمية للسّينما الإسلاميّة وقتها، من إخراج المديفر نفسه، ما شكّل مفاجأة للملايين من محبّيه، حيث يجهل غالبيّتهم، أنّ بداية المديفر كانت كممثّل، ومخرج، ومُنتج أيضًا.

فيلم "اليتيم عماد" لم يكن الوحيد للمديفر، حيث أنّه يمتلك فيلمًا آخر، يعود لنفس الحقبة بعنوان "الحقد الأبيض"، وهو الفيلم الذي استطاع المديفر وقتها، أن ينظّم له عرضًا سينمائيًا. في مدينة بريدة المحور الرئيسي للفئة المحافظة من المجتمع السعودي حيث دعا إليه كبار المشايخ ورجال الدين آنذاك.

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يُذكر، أنّ المديفر لم يعلّق على الأمر، حتى اللّحظة، رغم تداوله بشكل كبير في السّاعات القليلة الماضية.