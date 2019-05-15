شكرا لقرائتكم وفاة الممثلة والمغنية الأميركية دوريس داي عن 97 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفيت الممثلة والمغنية الأميركية، دوريس داي، نجمة هوليوود في الستينيات الاثنين عن 97 عاما على ما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمها في بيان وزع على وسائل الإعلام.

وقالت المؤسسة التي تعنى بالحيوانات إن الممثلة والمدافعة عن حقوق الحيوانات كانت تعاني من التهاب رئوي حاد وتوفيت في كارمل فالي في كاليفورنيا محاطة بالأصدقاء وأفراد العائلة.

وتربعت دوريس داي المولودة في نيسان/أبريل 1922 خلال فترة طويلة من مسيرتها على شباك التذاكر في هوليوود مع جمهور وفيّ تابعها في كل أعمالها من أفلام كوميدية واستعراضية وتشويق وويسترن.

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وقد اشتهرت بتأدية أغنية "كي سيرا سيرا" في فيلم ألفرد هيتشكوك "ذي مان هو نيو تو ماتش" (1956).

وقد شاركت الممثلة الشقراء في حوالي 40 فيلما من 1948 إلى 1968 واشتهرت خصوصا من خلال فيلم "بيلو توك" إلى جانب كاري غرانت وروك هادسن وجيمس غارنر. وقد رُشحت للفوز بجائزة أوسكار عن دورها في هذا الفيلم.

وقد تزوجت دوريس داي أربع مرات. وأنجبت ابنها الوحيد المنتج الموسيقي تيري ميرسر من المنتج مارتي مالكر. وقد توفي نجلها العام 2004 من مرض عضال.

وتعتبرها ممثلات عدة مثالا لهن، من بينهن أوما ثورمان.