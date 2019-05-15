شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يجرى بروفات يومية مكثفة استعدادا لموسم العيد المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري النجم محمد صبحي بروفات يومية مكثفة هذه الأيام بمسرحه بمدينة سنبل على مسرحيتين الأولى هي " خيبتنا " التي سيعاد عرضها في موسم جديد والمسرحية الثانية التي يجري بروفاتها هي مسرحية " نجوم في عز الظهر " التي يقدمها بفرقته الجديدة المكونة من عناصر شبابية مطعمة بنجوم كبار .

مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات"، ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.