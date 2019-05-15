بعد أن تعرضت لموجة انتقادات لاذعة.. رانيا يوسف تفجر مفاجآة: “كنت قاصدة أبين الشورت “

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 08:58 صباحاً - بعد أن تعرضت لموجة من الانتقادات اللاذعة، أكدت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ أنها ليست نادمة على الفستان الأصفر الذي ارتدته في حفل الـ “دير غيست”، مشيرة إلى أنها ارتدت الفستان كونه يواكب الموضة، وهي فنانة ومن الطبيعي أن ترتدي كل ما هو جديد، ولو عاد بها الزمن سترتديه مجددًا.

وتابعت رانيا قائلة إنها تعمدت إظهار الشورت أسفل الفستان حتى لا يُقال أن الفستان من غير شورت.

وجاء تصريح الممثلة رانيا يوسف هذا أثناء حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة” من تقديم الاعلامية بسمة وهبة.

رانيا يوسف

رانيا يوسف Advertisements

رانيا يوسف

رانيا يوسف