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كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 08:58 صباحاً - أثارت صور لربط خادمة فلبينية بشجرة في السعودية غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت بتدخل الفلبين لحل الأزمة.
ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سعوديين ربطوا خادمة فلبينية تعمل لديهم في الرياض لأنها تركت قطعة من الأثاث بالشمس.
وأضافت أن الخادمة تدعي أكوستا بارلي (26عاما)، وتعمل لدى أسرة غنية في الرياض منذ أشهر عديدة، موضحة أنها أصحاب المنزل التي تعمل به غضبوا منها بعد تركها قطعة من الأثاث الغالي خارج المنزل في الشمس.
والتقطت الصور صديقة لكوستا، وهي فلبينية أيضا، وتعمل في منزل مجاور لها.
وتظهر الصور كوستا وهي مقيدة من يدها وقدمها في حديقة المنزل الذي تعمل به لساعات طويلة، لعقابها على تركها قطعة من الأثاث خارج المنزل.
وأثارت تلك الصور موجة من الغضب بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالتعامل معها بشكل لائق، وتعويضها على ما أصابها من أضرار.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلبينية إنها على علم بالواقعة، وستساعد كوستا على العودة للفلبين، في حين ذكرت السفارة الفلبينية بالرياض أنها تدخلت لإنهاء إجراءات عمل كوستا لدى الأسرة السعودية من أجل عودتها لبلادها في أسرع وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن ربط عاملة فلبينية في السعودية بشجرة بسبب تركها قطعة اثاث في الشمس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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