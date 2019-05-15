رانيا يوسف: 90٪ من الرجال يخونون زوجاتهم لهذا السبب

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الفنانة رانيا يوسف أنها ما زالت تذكر طليقها رجل الأعمال طارق عزب بالوجع، وذلك خلال حوارها في برنامج “شيخ الحارة”، الذي يعرض على شاشة إحدى القنوات المصرية.

وأضافت أن طليقها رفع قضية ضدها لضم بناته منها، وذلك بعد رفعها قضية تطالبه بالنفقة أمام المحاكم، مستطردة: “أنا مطلبتش منه ولا مليم من 2011، وقت الطلاق حتى عام 2016، وحصلت بعض المشكلات الأخرى فرفعت قضية للمطالبة بالنفقة”.

كشفت الفنانة رانيا يوسف أنها ما زالت تذكر طليقها رجل الأعمال طارق عزب بالوجع، وذلك خلال حوارها في برنامج “شيخ الحارة”، الذي يعرض على شاشة إحدى القنوات المصرية.

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وأضافت أن طليقها رفع قضية ضدها لضم بناته منها، وذلك بعد رفعها قضية تطالبه بالنفقة أمام المحاكم، مستطردة: “أنا مطلبتش منه ولا مليم من 2011، وقت الطلاق حتى عام 2016، وحصلت بعض المشكلات الأخرى فرفعت قضية للمطالبة بالنفقة”.

وأضافت أنها مستعدة لخسارة مصالح، دون خسارة مشاعر حقيقية، وهذا كان عائقا في حياتها، مرجع سبب خيانة الرجال إلى الجينات وتركيبة الرجل.

وعُرض للفنانة رانيا يوسف مؤخرا مسلسل “كأنه إمبارح”، الذي تشارك في بطولته بجانب أحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، وأحمد خليل، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج حاتم علي.