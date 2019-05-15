بالصور- داليدا خليل تتألق في افتتاح مهرجان كان السينمائي

انطلقت مساء الثلاثاء فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 بمشاركة 21 فيلمًا في المسابقة الرسمية التي تمتد من 14 حتى 25 مايو/أيار الجاري.

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اليوم الاول للمهرجان شهد على حضور عدد كبير من أهم المشاهير حول العالم، الذين تألقوا على السجادة الحمراء وأمام الآلاف من عدسات الكاميرات.

وسُجل حضور لافت للنجمة اللبنانية داليدا خليل التي تلقت دعوة من إحدى شركات الاعلانات وكان لحضورها وقعه المميز حيث تألقت بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي زياد نكد، وتمايلت امام الكاميرات باطلالتها وجمالها ودلالها.

نشير ان داليدا تنافس في شهر رمضان المبارك بمسلسل “أسود” الذي يعرض يومياً عبر شاشة LBCI وهو من كتابة كلوديا مارشيليان، اخراج سمير حبشي، ويضم الى جانب داليدا كل من النجمة ورد الخال والنجم باسم مغنية.