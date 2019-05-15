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May 15, 2019
انطلقت مساء الثلاثاء فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 بمشاركة 21 فيلمًا في المسابقة الرسمية التي تمتد من 14 حتى 25 مايو/أيار الجاري.
اليوم الاول للمهرجان شهد على حضور عدد كبير من أهم المشاهير حول العالم، الذين تألقوا على السجادة الحمراء وأمام الآلاف من عدسات الكاميرات.
وسُجل حضور لافت للنجمة اللبنانية داليدا خليل التي تلقت دعوة من إحدى شركات الاعلانات وكان لحضورها وقعه المميز حيث تألقت بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي زياد نكد، وتمايلت امام الكاميرات باطلالتها وجمالها ودلالها.
نشير ان داليدا تنافس في شهر رمضان المبارك بمسلسل “أسود” الذي يعرض يومياً عبر شاشة LBCI وهو من كتابة كلوديا مارشيليان، اخراج سمير حبشي، ويضم الى جانب داليدا كل من النجمة ورد الخال والنجم باسم مغنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- داليدا خليل تتألق في افتتاح مهرجان كان السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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