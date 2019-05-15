منهم أحمد السعدني وزينة.. نجوم الفن يردّون على مُنتقدي مي عز الدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافع عددٌ من الفنانين المصريين عن الفنانة مي عز الدين، بعد الانتقادات التي وجهت إليها على خلفية أدائها التمثيلي في مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة" الجاري عرضه حاليًا.

الفنان أحمد السعدني، الذي تربطه علاقة صداقة قوية بالفنانة كان المبادر بالدفاع عنها، ولم يمنعه تصوير مسلسله "زي الشمس" من دعم مي، فنشر بوستر مسلسلها وأرفقه بتعليق على "إنستغرام": "أنا متفرجتش عليكي لإني بصور بس دي هي دي وده مجهود مش طبيعي وعاجب ناس كتير مبروك وربنا يكملهالك على خير".

ودافعت الفنانة المصرية زينة عن مي عز الدين، حيث كتبت: "نجمة من أول ما بدأتي ومسلسلاتك طلعت نجوم دلوقتي بيشتغلوا لوحدهم سواء رجالة أو ستات مش عارفة أبدأ من السينما في أيظن، ولا سلسلة عمر وسلمي مع نجم كبير زي تامر حسني اللي كسر الدنيا لدرجة إن كل الناس بقت تسمي ولادها عمر وسلمى، ولا من مسلسلاتك الشك ولا دلع بنات ولا حالة عشق اللي عمل نقلة في مشوارك وفي الدراما".

وأضافت "كل خطواتك وراها مجهود وتعب وحب لجمهورك اللي بتموتي نفسك علشان ترضيه.. واللي بيحبك ومنهم رقم بسيط على حسابك 7 ملايين ده رقم قليل من محبينك في الوطن العربي كله واللي بيقدروا مجهودك وتعبك.. وعلى فكرة بحب البرنسيسة بيسة وسكسكة، وبحبك وكل الناس بتموت فيكي وأولهم السبعة مليون اللي عندك".

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أما الفنانة سما المصري، فقامت بدور الداعمة والناصحة لمي عز الدين، وعابت على مؤلف ومخرج المسلسل بالأداء الذي ظهرت به مي، حيث قالت في منشور على "إنستغرام": "مي عز الدين ممثلة شاطرة أوي بس مؤلف مسلسل البرنسيسة بيسة والمخرج كمان ظلموها في الدور دا لما فهموها إن البنات الشعبيات بيتكلموا بالطريقة الأوفر دي.. مش لازم عشان تكوني شخصية بسيطة في المجتمع تطلعي شرشوحة وصوتك عالي وجاهلة وحالتك المادية وحشة ووشك، وبتتخانقي مع دبان وشك البنات الشعبيات أحسن من كدة مليون مرة".

وتابعت سما "يا مي انتي قدمتي شخصيات بسيطة كتير في التمثيل وكنتي بتضحكي وبسيطة ونجحتي فيها ليه الأوفر دا.. إنتي أشطر من كدة بكتير ولازم المخرج والمنتج والسيناريست يتحاسبوا على اللي عملوا فيكي كدة".

وتعرّضت مي عز الدين في الحلقات الأولى من المسلسل لسيل من الانتقادات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تقوم بغلق خاصية التعليقات على منشوراتها على "إنستغرام".