شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يعود لعرض "3 أيام فى الساحل" خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفنان محمد هنيدي العودة لجمهوره على خشبة المسرح مجددا، من خلال عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" فى أيام عيد الفطر المقبل وفتح باب الحجز الأيام الحالية، وذلك بعد توقف العرض طوال الاسابيع الماضية.





مسرحية "3 أيام في الساحل" يقدمها هنيدي مجددا خلال أيام عيد الفطر، على مسرح موفينبيك في 6 أكتوبر، ويشارك في بطولتها كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود وسامية الطرابلسي، ومن إخراج مجدي الهواري.