شاهد.. رد فعل نجل أحمد السقا بعد مواجهة والده مع إنجي المقدم في ولد الغلابة

أشعل النجم أحمد السقا مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشهد الموجهة بينه وبين الفنانة إنجي المقدم في مسلسل ولد الغلابة الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2019.

غرد المتابعون عبر موقع التدوين العالمي تويتر مشيدين بأداء عيسى وصفية بعد مقتل شقيقتهم قمر على يد أخيها حمزة؛ لزواجها دون علمهم من ضاحي الكيال.

شكر السقا الجمهور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير انستجرام ونشر صورة له مع إنجي المقدم من المشهد الذي نال إعجاب الكتابعين.

قال السقا: "شكرًا تويتر الشرق الأوسط شكرًا كل الجمهور والدعم والكلام الكبير أوي، شكرا لكل من شارك أمام وخلف

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الكاميرا ولو حتى بكلمة بسيطة".

علق أكثر من فنان على منشور السقا وأبرزهم نجله ياسين الذي أعجبه المشهد وعلق بمجموعة قلوب لوالده، كما كتب الفنان القدير صلاح عبد الله: "مسلسل رائع يا سقا وكلكم حلوين قوي قوي".

قالت الفنانة بدرية طلبة: " حلو جدًا، الكبير كبير يا كبير"، وأضافت الإعلامية بوسي شلبي: "مبروك يا احمد تستاهل كل النجاح".

مشهد أحمد السقا وإنجي المقدم