ماجد المصري يرفض علاج أخته في زلزال

يذهب خالد في الحلقة التاسعة من مسلسل زلزال، إلى خاله إلى خليل السياح، ليخبره بمرض والدته كي يعالجها في مستشفي خاص، إلا أنه يقول له بإنه سوف يكلم النائب وسيقوم بعلاجها في مستشفي عام.
ويقوم محمد حربي "زلزال" بعمل ملازمومذكرات في الإدارة المالية والمحاسبة لزملائه في الكلية، بالاتفاق مع المعيد، ويتفقون على بيع الواحدة منهم بـ 1200 جنيه، وتجد صافية ووالدها محفظة زلزال.
وتذهب صافية إلى الجامعة لتعطي زلزال محفظته،
والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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