طلاق آيتن عامر في إبن أصول

تواصل صولا في الحلقة التاسعة من مسلسل إبن أصول، الغيرة الشديدة على هشام من زوجته رحمة، وهو الأمر الذي يثير إزعاج رحمة وتشتكي لوالدتها وأخيها، ويبررون لها أن ذلك طبيعي، وأنه مع الوقت ستصبح الأمور بينهما على ما يرام

وتطلب صولا من هشام ألا ينجب أطفال

في الوقت الحالي، بحجة أن الوقت أمامهم طويلًا، وهو ما يعترض عليه هشام وخالها شامل، فتطلب منه أن يذهب برحمة إلى الطبيب، وهناك يكتشف أن رحمة حامل بالفعل، وهو الأمر الذي تحزن بسببه صولا.

وتكتشف زوجة هشام الأولي نعمة، أنها هي الآخرى حامل، لكنها لا تخبره بذلك، وتطلب منه الطلاق، وتعنفه وتقول له بأنه "إبن امه"، فيستجيب في الآخر لها ويطلقها.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير

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