النيابة تتهم أحمد السعدني بقتل ريهام عبد الغفور في الحلقة التاسعة من "زي الشمس"

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، والذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر بقيام النيابة بمهامها في التحقيق حول مقتل "فريدة" التي تُجسدها الفنانة ريهام عبد الغفور.

والبداية كانت مع زوجها "الدكتور عمر" الفنان أحمد صلاح السعدني، وأكد أنه لا يعرف أي شيء عن حياتها الشخصية لانفصالهما في الفترة الأخيرة قبل رحيلها، ثم كان التالي شقيقتها "نور" الفنانة دينا الشربيني؛ حيث أكدت أنها لا تعلم الكثيرعن "فريدة" في سنواتها الأخيرة، وخاصة بعدما تزوجت من خطيبها السابق "عمر"، إضافة لكونها تُقيم في لندن منذ سنوات.

ثم يعترف "عمر" لـ"نور" أنه كذب أمام النيابة، حينما سُئل عن مكانه وقت حدوث جريمة قتل زوجته "فريدة"، حيث أجاب أنه كان في الإسكندرية، بينما الحقيقة أنه كان في القاهرة.

اعتراف "عمر" جعل "نور" تشك لأول مرة في أنه وراء جريمة قتل شقيقتها الراحلة "فريدة"، وأجبرته على إعادة أقواله أمام النيابة، وهو ما حدث، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.