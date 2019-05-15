شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يكثف ساعات تصوير "علامة استفهام" على الطريق الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف النجم محمد رجب عدد ساعات التصوير فى مسلسله "علامة استفهام"، للانتهاء منه في أقرب وقت الأيام المقبلة خلال شهر رمضان، بأحد الفنادق على الطريق الصحراوى، وتجمع المشاهد بينه وبين هيثم أحمد ذكى وآخرين من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندرانى الثرى، الذى يحدث تغير واختلاف كبير فى شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفى الذى يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة ، cbc و ON E و Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة .