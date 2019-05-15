كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 05:58 صباحاً - شارك عدد كبير من الاعلاميين العرب في اللقاء الرمضاني السنوي الذي أقامه المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء امس الثلاثاء برعاية الشيخ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وقد نشر الاعلامي سوري مصطفى الاغا مقطع فيديو من الحفل جمعه بعدد من الاعلاميين والذي كان منهم الاعلامية السعودية لجين عمران حيث قال لها ممازحا: “انت ما تكبري” لتجيب بدهشة: “الله واكبر اذا صابني شي من مصطفى الاغا”.
بدورها نشرت لجين عمران صورة،عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها تصافح الشيخ محمد بن راشد وعلقت قائلة: “أكرمك الله على الفطور يا شيخ الرجال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و كل عام و أنت أسعد يا مسعد كل من حولك.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى الاغا لـ لجين عمران: “انت ما تكبري؟”… شاهد ماذا اجابته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.