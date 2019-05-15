مصطفى الاغا لـ لجين عمران: “انت ما تكبري؟”… شاهد ماذا اجابته!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 05:58 صباحاً - شارك عدد كبير من الاعلاميين العرب في اللقاء الرمضاني السنوي الذي أقامه المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء امس الثلاثاء برعاية الشيخ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقد نشر الاعلامي سوري مصطفى الاغا مقطع فيديو من الحفل جمعه بعدد من الاعلاميين والذي كان منهم الاعلامية السعودية لجين عمران حيث قال لها ممازحا: “انت ما تكبري” لتجيب بدهشة: “الله واكبر اذا صابني شي من مصطفى الاغا”.

بدورها نشرت لجين عمران صورة،عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها تصافح الشيخ محمد بن راشد وعلقت قائلة: “أكرمك الله على الفطور يا شيخ الرجال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و كل عام و أنت أسعد يا مسعد كل من حولك.

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