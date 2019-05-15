وفاة الممثل الأميركي تيم كونواي عن عمر يناهز 85 عامًا

توفي الممثل الأميركي تيم كونواي الحائز على جائزة "إيمي" الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عاما وفقًا لما أعلن هوارد براغمان المتحدث باسمه. وتوفي كونواي في لوس أنجلوس صباح اليوم، بعد أن عانى من مضاعفات ضغط الدم لكنه لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بالزهايمر. قد يهمك ايضاً: نصائح بسيطة لتجنب "ارتفاع ضغط الدم" على الدوام 10 أطعمة يجب نسيانها إن كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم

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