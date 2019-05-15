نجومٌ بدور "السنيد" يتفوّقون على الأبطال الرئيسيين في دراما رمضان

خطف عددٌ من نجوم الفن، الأضواء في الأسبوع الأول من الماراثون الرمضاني الجاري، وظهر العديد من النجوم يُجسّدون أدوار "السنيد"، في بعض المسلسلات إلا أنهم تفوقوا على الأبطال الرئيسيين لتك الأعمال.

وتنوّعت أدوار هؤلاء الفنانين بين الشر والغموض والتراجيدي، كما تحمل موضوعات أعمالهم قصة متميزة لفتت انتباه الجمهور، ومن أبرزهم بعد مرور أسبوع على انطلاق دراما رمضان 2019، وفق ما رصده "فوشيا":

أحمد الأحمد

تفوّق الفنان السوري أحمد الأحمد، على غالبية نجوم وأبطال مسلسل "حرملك"، ومنهم باسم ياخور، وسلافة معمار، وذلك من خلال تجسيده شخصية “رسلان”، الأخ الأكبر لعائلة يُثقل الفقر حياتها.

واعتمد "الأحمد"، على استخدام لغة الجسد في شخصية "رسلان" من ناحية انحناء الظهر وخفض الرأس بين الكتفين وإيقاع الكلام والحركة فهو جبان بمقدار ومخادع وخبيث بمقدار أكبر.

فتحي عبدالوهاب

يأتي الفنان المصري فتحي عبد الوهاب، على رأس النجوم الذين لمعوا في دراما رمضان الجاري، إذ يُجسد شخصية "حمزة" تاجر المخدرات، واستطاع لفت انتباه الجمهور له، بعدما أتقن دور الشر بحرفية عالية، وذلك في مسلسل "لمس أكتاف" الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال.

وظهر فتحي عبدالوهاب، في مشهد جمعه مع ياسر جلال، عندما قابله صدفة عند أحد رجاله وأعجب "فتحي" بالطريقة التي استطاع من خلالها ياسر جلال أن يقوم بتهريب نجل كرم جابر، ليبدأ الجمهور في تداول صوره ومقاطع من المشهد، ما يثبت نجاح الشخصية التي يُقدّمها الفنان المصري في العمل.

محمد ممدوح

لفت محمد ممدوح الأنظار إليه من خلال تقديم دور صعيدي شرير، يُدعى "ضاحي"، واستطاع توريط بطل المسلسل أحمد السقا، في إيصالات أمانة، من أجل إخراج شقيقه من قسم الشرطة، حتى وافق "السقا" في النهاية على الاتّجار في المخدرات مع ضاحي.

وأُثار ممدوح إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بدوره في مسلسل "قابيل"، حيث أشادوا بإتقانه الدور واندماجه في الشخصية مؤكدين أنه تفوّق على السقا في الأداء التمثيلي.

هشام سليم

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يُقدّم النجم المصري هشام سليم، شخصية "أكرم صفوان"، في مسلسل "كلبش3"، الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ومنذ ظهوره استطاع أن يجذب انتباه المشاهدين بطريقته في تجسيد الشّر.

وتجمع هشام سليم، ببطل العمل، مشاهد أثارت الكثير من الإثارة، منها: عندما كشف لـ"سليم الأنصاري"، أنه السبب في مرض ابنه عن طريق إحدى الفيروسات، وأنه أصبح يتحكم في مصيره ويسوق "أمير"، لأفعال تخدم مصالحه.

هادي الجيّار

اكتسب الفنان المصري القدير هادي الجيّار، خبرة كبيرة في الدراما، وهو ما جعله يتألق منذ الحلقة الأولى في مسلسل "قمر هادي"، الذي يقوم ببطولته النجم هاني سلامة.

ويُقدم "الجيّار"، شخصية طيبة ابتعد بها عن الشر الذي تعود عليه الجمهور منه، واستطاع أن يلفت الأنظار إليه بعدما أشاد به الجمهور والنقاد.

دياب

لعب الفنان المصري دياب، في منطقة جديدة عليه هذا العام في دراما رمضان، من خلال شخصية "سعد"، التي يُقدّمها في مسلسل "أبو جبل"، بطولة النجم مصطفى شعبان، فهو الشاب الذي تقوده زوجته ذات الشخصية القوية.

ونال دياب إعجاب النقاد والمشاهدين بطريقته في أداء الدور، ليلفت الأنظار إليه كممثل قادر على التنوع في تقديم الشخصيات.

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