ويل سميث يوجه رسالة إلى الأردنيين من قلب عمّان

وجه الممثل الأميركي الشهير، ويل سميث، رسالة إلى الأردنيين، بمناسبة زيارة بلدهم، حيث صور هناك أحدث أفلامه: علاء الدين.

ونشر سميث (50 عاما)، الثلاثاء، فيديو قصيرا على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" بصحبة عدد من طاقم الفيلم، التقط في منطقة أثرية وسط العاصمة عمّان.

واحتوى الفيلم، الذي يبدو أنه صور بكاميرا طائرة درون، على كلمة واحدة هي: السلام عليكم، وكان الفيديو مرفقا بالموسيقى.

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وكتب الممثل الأميركي بجانب الفيديو: "رمضان مبارك عليكم جميعا. شكرا للعائلة المالكة وللشعب الأردني على السماح لأسرة علاء الدين (الفيلم) بالتصوير في بلدكم الكريم".

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ومن المقرر أن يتم العرض الأول للفيلم، الذي صورت مشاهد منه العام الماضي في منطقة وادي رم جنوبي الأردن، في المملكة في 23 مايو الجاري.

وقال ويل سميث، خلال مؤتمر صحفي عقده في عمّان، الاثنين:"بالنسبة إليّ، كان الأمر مذهلا للغاية" في إشارة إلى تصوير الفيلم في منطقة وادي رم، جنوبي الأردن.

والفيلم من إخراج غاي ريتشي، ويشارك في البطولة إلى جانب سميث، نعومي سكوت ومينا مسعود.

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