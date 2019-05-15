شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. A Whole New World من Aladdin يحقق 23 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الأغنية الرسمية لـ فيلم Aladdin، باسم " A Whole New World" على الحساب الرسمي لشركة ديزنى على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية مشاهدات حوالى الـ 23 مليون مشاهدة في أسبوع.

الأغنية من غناء زين مالك، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض حول العالم 24 مايو المقبل بسينمات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

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وكانت Disney قد أعلنت أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin في نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذى طُرح تجاريًا عام 1992.

يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.

وزين مالك، مغنى إنجليزى، وكاتب أغانى، وعضو سابق فى الفرقة الإنجليزية الأيرلندية العالمية ون دايركشن، وانفصل عن الفرقة فى 25 مارس 2015، وذلك حسب ما غرد فى موقع التواصل الاجتماعى، لأنه يريد أن يعيش حياة طبيعية، كشاب في الثانية والعشرين من العمر.