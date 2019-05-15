شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه نهاية الأسبوع.. تريلر جديد لـ John Wick: Chapter 3 – Parabellum والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Lionsgate Movies عن تريلر جديد لفيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum، المقرر طرحه يوم 17 مايو الجارى.

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فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum من بطولة ريفز كيانو، هالي بيري، جايسون مانزوكاس، ايان مكشان، لورنس فيشبورن، روبن لورد تايلور، آسيا كيت ديلون، لانس رديك، هيرويوكي سانادا، مارك داكاسكوس، الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي، ومن تأليف ديريك كولستاد.

يعود الجزء الثالث من فيلم John Wick مع جون ويك القاتل بمبلغ 14 مليون دولار، وجيش من القتلة الذين كانوا يقومون بالقتل في مسيرته، بعد مقتل أحد أعضاء نقابة القتلة الدوليين الغامضة، أكثر الرجال والنساء قسوة في العالم ينتظرون كل منعطف ليتمكنوا من القضاء عليهم.