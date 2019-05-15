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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل بعيد الفطر فى أوبرا دبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان تامر حسنى للاحتفال بعيد الفطر المبارك فى الإمارات، حيث يطل على جمهوره على مسرح دار أوبرا دبى، وذلك مساء الخميس 6 يونيو المقبل.
ويعود تامر إلى الإطلالة على جمهوره بالخليج عقب النجاح الجماهيري الكبير الذى لاقى آخر حفلاته فى السعودية منتصف أبريل المنصرم، كما يطل هذه المرة على أحد أعرق مسارح الإمارات الموسيقية، دار الأوبرا فى دبى للمرة الأولى.
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