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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال وحكايتى تريند جوجل والأكثر مشاهدة على DMC والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء أول أسبوع من السباق الرمضانى، تمكن الفنان محمد رمضان من اعتلاء منصة الأكثر بحثًا على "جوجل" بمسلسله الجديد "زلزال"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وأصبح المسلسل الأكثر مشاهدة على قناة DMC، ويأتى فى المرتبة الثانية مسلسل "حكايتى"، لياسمين صبرى، للمؤلف محمد عبد المعطى، والمخرج أحمد سمير فرج.
يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، ولميا كرم، ومروة الأزلى، وأحمد صيام، وسامى عبد الحليم، وعدد كبير من النجوم.
أما مسلسل "حكايتى"، للكاتب محمد عبد المعطى، والمخرج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم.
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