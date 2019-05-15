نبيل الحلفاوي: حكم مباراة بيراميدز "موهوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاءحجازي: نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على مباراة وادي دجلة ونادي بيراميدز، في الدوري المصري والتي انتهت بتعادل الفريقين. وكتب الحلفاوي: "الحكم المكسيكي ده موهوب.. فاهم روح القانون..مابيعطلش اللعب إلا مضطرا.. بيعرف إمتي يتغاضى عن أخطاء بسيطة غيرمؤثرة.. جزء من جودة إيقاع المباراة يعود لأداء هذا الحكم. قوي الشخصية بهدوئه وتمكنه". Advertisements وأضاف الحلفاوي: "دجلة قدم شوط أول جميل والكوتش استغل العفريت السنغالي ناحية الشمال.. ثم تراجع في الشوط الثاني". يُذكر أن وادي دجلة تعادل مع بيراميدز بهدف لكل منهما، تقدم لدجلة محمد هلال في الدقيقة 9، وتعادل لبيراميدز إيريك تراوري.

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