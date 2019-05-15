“تويتر” ينقلب على “أم التنانين”.. والأمثال العربية تتصدر

لا تزال أصداء الحلقة الخامسة من الموسم الثامن لمسلسل الدراما والفانتازيا “صراع العروش Game Of Thrones”، تتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد كم المفاجآت التي شهدتها الحلقة، والتحول في خط سير الشخصيات الرئيسية وتصدر “تويتر” بالأمس، 4 هاشتاقات عن “صراع العروش” بين “جون سنو”، و”أم التنانين”، و”قيم أوف ثرونز”، و”GOT”، ولا يزال يتصدر اليوم باسم “أم التنانين” و”Mad Queen”، وتناول المغردون السعوديون تغير شخصية دينيرس على طريقتهم الخاصة مستشهدين بالأمثال العربية والأقوال المأثورة.

1- من شابه أباه فما ظلم:

غرد عدد من المتابعين بهذا المثل الشعبي الذي يعود أصله إلى بيت الشعر الذي قاله “رؤبة بن العجاج” في مدح “عدي بن حاتم الطائي” وهو: “بأبه اقتدى عدي في الكرم.. ومن يشابه أباه فما ظلم”، وذلك في إشارة إلى كون “دينيريس تارغيريان” ابنه “أيريس تارغاريان” المعروف بـ”الملك المجنون”، الذي أشعل النار في المدينة باستخدام “النيران المسعورة” وكانت الطريقة التي يعدم بها من يخالفه، وهو ما طبقته “دينريس” بنار تنينها على الكينغز لاندنج.

2- فاق في الجن أبيه:

تحريفا لبيت الشعر العربي القديم: “مات في البرية كلب.. فاسترحنا من عواه، أنجب الملعون جروا.. فاق في النبح أباه”، غرد رواد “تويتر” بالتالي: “مات في القرية مجنُونُُ.. فاستراحوا من أذاه، خلف المجنُون طفلا.. فاق في الجُنِ أباه”، وأيضًا: “مات في القرية ساحر.. فاستراحوا من أذاه، خلف الساحر ابناً.. فاق في السحر أباه” وهو كسابقه يشير إلى جنون “دينيرس” الذي ورثته من أبيها “الماد كينج”.

– “اللي خلف مماتش”:

تُقال في الأمثال المصرية “اللي خلف مماتش” وهو مثل انتشر في البلاد العربية كناية عن العزوة والأولاد، فبوجودهم يطول عمر الشخص معهم، وتبقى سيرته دائما بين الناس، وهو ما رآه المغردون ينطبق على “الماد كوين” وأبيها “الماد كينغ”.

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4- الضغط يولد الانفجار:

القانون الفيزيائي تحول مع الوقت إلى مثل شعبيي وقول مأثور، ويتضمن حكمة وفلسفة أيضًا، والتمس محبوا “داني”، رغم جنونها المطبق في الحلقة الماضية، بعض الأعذار لها مستشهدين بالمثل السابق، وذلك في إشارة إلى أن سلسلة الأحداث التي تداعت فوق رأسها ابتداءً من موت “فيرسيون” وانتهاء بموت “ريجال”، مرورا بموت “جورا” و”ماسندي”، وظهور وريث آخر شرعي للعرش الحديدي، كل ذلك أدى إلى أن تحكم بالخوف لا بالحب كما اعتادت.

5- يستفزونك لإخراج الأسوأ:

في الأقوال المأثورة يُقال: “يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك ثم يقولون هذا أنت، لا يا عزيزي، هذا ليس أنا، هذا ما تريده أنت”، وهو ما رآه بعض المتابعين تفسيرًا لتحول شخصية “دينريس” بعد مقتل “ماسندي” على يد “سيرسي”، ومقتل تنينها الآخر أيضًا فغردوا قائلين: “يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك ثم يقولون Mad Queen”.

انتقادات كثيرة طالت القائمين على العمل المقتبس من روايات “أغنية النار والجليد” لمؤلفه “جورج ر.ر مارتن”، لاسيما المؤلفان “دي. بي. وايس” و”ديفيد بينيوف” والمشهوران بـ”D&D”، بعد أن تفاجأ المتابعون بتغيير غير متوقع في شخصية “دينيريس تارغارين” المعروفة بلقب “أم التنانين” سابقا و”الماد كوين” حاليًا، بجانب السلبية الشديدة في شخصية “جون سنو” أو “إيجون تارغاريَن”، بالإضافة إلى رؤية “سيرسي” بعد غياب حلقتين من الموسم، وقد ظهرت بشكل عاطفي مع “جيمي لانيستر”. في الوقت الذي كره أغلب متابعي المواسم الثمانية المعروضة على مدار 8 سنوات شخصية “سيرسي لانيستر”، مقابل حبهم لشخصية “دينيريس تارغارين”، إنقلب كل شيء في 82 دقيقة، مدة الحلقة الخامسة، لإظهار التعاطف مع “سيرسي” مقابل كره شخصية إبنة الملك المجنون.