ملكة جمال العراق تتحدث عن تهديدها بالقتل والاغتصاب بعد تغريدات عن فلسطين واسرائيل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 03:56 صباحاً - أثارت ملكة جمال العراق السابقة، لعام 2017، سارة عيدان، حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد سلسلة تغريدات سياسية لها.

ففي تغريدة عبر حسابها على تويتر نفت سارة عيدان أن تكون غزة “محتلة” وقالت: “غزة ليست محتلة!.. 10 آلاف صاروخ موجه ضد المدنيين؟ من هم المسيحيون والمسلمون؟ أنت تدعو للعنف وحماس ليست محتجة، هي مليشيات إرهابية تمولها إيران.. فقط اسأل العديد من الدول العربية التي لم تسمح لهم بالدخول إلى أراضيهم” وأضافت: “المحتجون الذين يستطيعون الحصول على 600 قذيفة.. ليسوا بمحتجين”.

غير ان سارة عيدان اتهمت الاعلام العربي بتحوير كلامها وقالت: “انظر الى الكذب و التحوير، كل هذا لأجل لندا صرصور عندما وصفت القصف على غزة بانه محاولة لقتل متظاهرين فلسطينين يريدون الحرية فاجبت لم يكن القصف على فلسطينين يريدون الحرية انه كان ردا على منظمة حماس الإرهابية التي تطلق صواريخها من المناطق السكنية و لم تكترث لحياة السكان! كفى كذب!”.

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كما تحدثت عن تهديدها بالقتل والاغتصاب بسبب ارائها قائلة: “كمية الكره التي وصلتني خلال ٢٤ ساعة الماضية و الوعود بالقتل و الاغتصاب! هي إثبات ان هذه النماذج تدعي الاسلام و لا تعرف الله و لا تعرف معنى الحرية.”.