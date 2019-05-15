لجنة الدراما ترصد أربعة مخالفات في "زي الشمس"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من القاهرة: رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 4 ملاحظات بمخالفات في الحلقة السادسة من مسلسل "زي الشمس"، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، أبرزها مخالفة كود الطفل، وهي المخالفات التي قد تكون سبباً في توقيع غرامة على العمل. علماً بأن المجلس أعلن في وقتٍ سابق أن العقوبات تتدرج وتصل لحد المنع من العرض.

وقالت اللجنة، أن هناك ملاحظة تتعلق بعدم احترام القانون في مشهد فتح سيارة فريدة لأختها نور بشكلٍ غير رسمي، وأخذت نور تبحث بين الأوراق في السيارة، بالإضافة إلى ملحوظتين تتعلقان بمخالفة كود الطفل ووضعه في محل مسؤولية أكبر منه.

ورصدت أيضاً ملاحظة تتعلق بعدم احترام اللغة العربية، في مشهد نور لمديرة مدرسة أبناء فريدة: "حضرتك عارفة الـcase بتاعة يوسف".

وأكد التقرير أن الحلقة السادسة تناولت خرافة من خلال ظهور شبح فريدة لنور وأمها، فضلاً عن سلوك غريب على المجتمع، حيث يحضر مصطفى زميل نور في لندن إلى بيتها في مصر، وعند رؤية نور له تجري مسرعة إليه وتعانقه، ثم بعد ذلك تقدمه لــ عمر وتقبله أمامه كـ"أجدع أخ".



