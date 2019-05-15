مراد مكرم يُشيد بردود الأفعال التي تلقّاها عن دوره في "لآخر نفس"

أعرب الفنان المصري مراد مكرم عن سعادته بردود الأفعال التي تلقّاها عن دوره في مسلسل "لآخر نفس" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والذي يُجسّد من خلاله دور الرجل الشرير.

وأكّد مكرم أنه لا يهتم إطلاقًا بحجم الدور، بقدر اهتمامه بمدى تأثيره في السياق الدرامي والإضافة التي يُقدّمها الدور إليه، كاشفًا عن آخر الأعمال التي يشارك فيها وموعد تصوير فيلم "شبر مية".

وأبدى الفنان المصري عدم رضاه عن برامج المقالب التي تبني نجاحها على مشاعر الخوف عند الضيوف، موضحًا أنها لا تحتوي على أي نوع من الكوميديا ولكنها تُقدّم الفنان كمادة للسخرية والانتقاد وضحك الجمهور على مشاعر خوفه.

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