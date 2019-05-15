سوزان نجم الدين تكشف أن "صولا" تشبهها في الأنوثة والأناقة

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أن سر إطلالتها المتألقة يعود إلى اختيارها فستانًا أسود من مجموعة أزياء المصمم المصري محمود غالي، موضحة أن اختيارها للون الأسود لا يعود إلى أزمتها الصحية الأخيرة؛ حيث تعرضت إلى صدمة نفسية شديدة أدت لدخولها المستشفى، مطمئنة جمهورها بأنها بخير ومستمرة في عملها.

وأعربت نجم الدين في لقاء إعلامي عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "ابن أصول" مع الفنان المصري حماده هلال، مشيرة إلى أن شخصيتها "صولا" في المسلسل تشبهها إلى حد كبير في الحقيقة، من حيث المشاعر والأحاسيس والاهتمام بالمظهر والأناقة.

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وأشارت سوزان إلى أن "ابن أصول" يحمل رسالة مهمة للأم والابن، وهي أن حب التملك من الطرفين سيؤدي في النهاية إلى دمار العلاقة بينهما، فالحب بينهما يجب أن يكون في حدود المعقول، معربة عن سعادتها بالمشاركة في تصوير فيلم "حملة فرعون" مع الفنان عمرو سعد.

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كما كشفت الفنانة السورية، في فيديو "فوشيا" عن حقيقة إجرائها عمليات تجميل وكيف تحافظ على رشاقتها وجمالها.

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