دمشق - لايف ستايل
كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أن سر إطلالتها المتألقة يعود إلى اختيارها فستانًا أسود من مجموعة أزياء المصمم المصري محمود غالي، موضحة أن اختيارها للون الأسود لا يعود إلى أزمتها الصحية الأخيرة؛ حيث تعرضت إلى صدمة نفسية شديدة أدت لدخولها المستشفى، مطمئنة جمهورها بأنها بخير ومستمرة في عملها.
وأعربت نجم الدين في لقاء إعلامي عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "ابن أصول" مع الفنان المصري حماده هلال، مشيرة إلى أن شخصيتها "صولا" في المسلسل تشبهها إلى حد كبير في الحقيقة، من حيث المشاعر والأحاسيس والاهتمام بالمظهر والأناقة.
اقرا ايضاً:
سوزان نجم الدين تواصل تصوير دورها في " ابن أصول"
وأشارت سوزان إلى أن "ابن أصول" يحمل رسالة مهمة للأم والابن، وهي أن حب التملك من الطرفين سيؤدي في النهاية إلى دمار العلاقة بينهما، فالحب بينهما يجب أن يكون في حدود المعقول، معربة عن سعادتها بالمشاركة في تصوير فيلم "حملة فرعون" مع الفنان عمرو سعد.
كما كشفت الفنانة السورية، في فيديو "فوشيا" عن حقيقة إجرائها عمليات تجميل وكيف تحافظ على رشاقتها وجمالها.
قد يهمك ايضاً:
الفنّانات الشّابات وإقناع الجمهور بأدوار الأمومة في دراما رمضان
سوزان نجم الدين تتعرض لوعكة حادة
كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تكشف أن "صولا" تشبهها في الأنوثة والأناقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.