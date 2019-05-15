عبدالله بالخير يسخر من إشاعة عرض زواجه من كارمن سليمان

كشف الفنان الإماراتيّ عبدالله بالخير عن حقيقة ما تردد بشأن تقدمه للزواج من الفنانة الشابة كارمن سليمان مقابل مهر 10 ملايين دولار، قائلاً: "هذه من الشائعات اللي أعجبتني والمبلغ أعجبني إني قدمت هذا المبلغ الكبير".

وأشار بالخير في لقاء تلفزيوني، إلى أنه لا يتعمد إثارة الجدل من خلال ترويجه للشائعات لكنه في الوقت نفسه يستمتع بالشائعات الجميلة مثل زواجه من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وهيفاء وهبي وميريام فارس، أما الشائعات المغرضة فهي تزعجه".

اقرا ايضاً:

عبدالله بالخير يوضح حقيقة زواجه من هيفاء وهبي

وأكد بالخير، أنه فنان الإمارات الأول، ولا يوجد منافس له على ذلك، نظرًا لأنه أقدم الفنانين الإماراتيين الموجودين على الساحة الفنية في الوقت الحالي، موضحًا أن أحلام وحسين الجسمي ظهرا بعده.

وعن سبب انتقاده للفنانة اليمنية بلقيس فتحي لغنائها في حفل افتتاح كأس آسيا لعام ٢٠١٩ بالإمارات، قال: "الفنانة بلقيس كلكم تعرفون إن أصلها يمني وهي لما راحت الإمارات عطوها الجواز الإماراتي.. لكن لما يكون في أغنية عن الإمارات أنا موجود وحسين الجسمي موجود، وأحلام موجودة".

Advertisements

وأكد: "ينقص الفن الإماراتي آلاف الأشياء أهمها عدم وجود رعاية أو اهتمام أو دعم للفنانين ولا الفن نفسه، وكله مجهودات شخصية فقط".

وخرج الفنان الإماراتيّ عن صمته لكي يرد على كل من يقولون عنه إنه ليس فنانًا وما يقدمه هو مجرد استعراض، معلقًا: "الاستعراض هو فن أيضًا وما أقدمه عجب الناس وخلاني عايش عليه وبلدي تقبلني وأمارس الفن، وأقف على المسرح وأحييت أعراس أبناء بلادي".

وكان الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، قد انتقد الفنانة اليمنية بلقيس فتحي لمشاركتها في حفل افتتاح كأس آسيا لعام ٢٠١٩ والتي غنت للإمارات، والتي اعتبره أنها غير مناسبة لكي تغني وتمثل أهل الإمارات.

قد يهمك ايضاً:

عبد الله بالخير يثير الجدل عقب تصريحاته بشأن هيفاء وهبي

فنان شهير يُعلن زواجه من هيفاء وهبي بشكل مفاجئ لجمهورها