ريم البارودي تعلن استئناف حلقات "قيد عائلي" بعد رمضان

تحدّثتْ الفنانة المصرية، ريم البارودي، عن نجاح دورها في مسلسل "قيد عائلي"، وهو الفضل الذي أرجعته إلى المخرج محمد حمدي، ودعم فريق العمل، رغم اعتذارها لأربع مرات عن العمل، لافتة، إلى أنّ المسلسل سيستأنف حلقاته بعد شهر رمضان المبارك.

وتجسّد "ريم" دور "مروة"، في "قيد عائلي" وهى "ربة منزل" تتحمّل المسئولية، وتساند زوجها، ولا تشتكي من قلّة المال، وتتعرّض للكثير من المضايقات من والدة زوجها، حتى حقّق الدّور نجاحًا كبيرًا، وبات الجمهور يلقِّب ريم البارودي بـ"مروة".

ويشارك ريم البارودي في "قيد عائلي" كلّ من: بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، نضال الشافعي، رامي وحيد، آمنة فضالي، خالد سرحان، ميرهان حسين، محمد نجاتي، محمد محمود عبد العزيز.

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وعن تأجيل مسلسل "النسر"، الذي لم يدخل السّباق الرّمضانيّ، أشارتْ ريم في لقاء مع "لإوشيا"، إلى أنّ المنتج، محمد فوزي، فضّل اختيار توقيت يستطيع المسلسل أنْ يحقّق رواجًا خلاله، لاسيما أنّه من أعمال الـ60 حلقة، التى تعرض فى مواسم أخرى، بعيدًا عن الشّهر الكريم.

وعن طقوسها الرّمضانيّة، أشارتْ ريم إلى أنّها تفضّل العمل طوال الشّهر الكريم، حتى يومه الأخير، وبالتّالي، لا تتأثّر كثيرًا بالطّقوس الرّمضانيّة، وبشأن سؤالها عن تصريحات طليقها، الفنان أحمد سعد، رفضتْ ريم الإجابة، قبل أنْ تغادر من أمام الكاميرا، هروبًا من السؤال.

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