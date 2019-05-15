تعرض موكب ترامب لحادث سير وسقوط مصابين

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 03:00 صباحاً - تعرض رجال الشرطة المرافقون لركب سيارات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لحادث، الثلاثاء، في ولاية لويزيانا، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وأبطأ موكب سيارات ترامب سيره لدى مروره بموقع الحادث في ليك تشارلز، وشوهد ما لا يقل عن شرطيين ممددين على الأرض ومصابين.

ووفق “رويترز”، فإن سيارة ترامب المصفحة لم تتأثر، علما بأن الحادث وقع أثناء توجه ترامب لحضور إحدى المناسبات في هاكبيري.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أو مكتب الخدمة السرية التابع لترامب أي تعليق بشأن الحادث.