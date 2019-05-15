مُدربة سونام كابور تكشف عن نظامها الغذائي في «كان» 2019

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الجميع يتوجه إلى “كان”، الذي يتميز بأجمل وأفضل إطلالات العام، فهو مهرجان له جاذبية خاصة، ودائما ما يصاحب ظهور النجمات، إطلالات تفوق الوصف، من حيث رشاقتهن أو أزيائهن.

كذلك النجمة الهندية والفاشونبستا سونام كابور، التي بالكاد تبعد أسبوعًا عن ظهورها في مهرجان كان السينمائي، والتي اعتادت منذ سنوات المشاركة في الحفل المرموق، حيث من المقرر أن تظهر في 20 مايو و21 فوق السجادة الحمراء بالريفييرا الفرنسية لمهرجان كان السينمائي 2019.

تستعد الممثلة لذلك، ويكون هذا الاستعداد عبر النظام الغذائي أو التدريبات، حيث تتجه كل العيون إلى سونام الممثلة والتي عملت كمصممة الأزياء لمعرفة ما لديها لعرض هذا الموسم عندما يتعلق الأمر بالموضة.

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مدربة سونام كابور وتدعى راديكا كارلي، تحدثت في مقابلة، عن الخطوات التي ستسبق ظهور الممثلة في “كان” وقدمت نظره ثاقبه في إعداد الممثلة من خلال تمارين “بيلاتيس” والتغذية.

قالت راديكا أن نظام اللياقة البدنية عند سونام يستند إلى نوعين من التدريبات-بيلاتيس والتمارينة القلبية، بالإضافة إلى اتباعها لنظام غذائي نباتي، يحتوي على الكثير من السوائل، يشمل الماء وماء جوز الهند والبروتين، ومع كل هذا الانضباط، ، لدى سونام ضعف خاص جدًا لبعض المواد الغذائية، وهي الشوكولاتة.

ومع احتفالها بالذكرى السنوية الأولى لزفافها في عطلة طويلة في لندن، من الطبيعي أن تحارب الممثلة من أجل الحفاظ على وزنها، حيث تقوم كابور، بمراقبة ما تأكله.