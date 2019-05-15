الممثلة الهندية سورفين تشاولا بأول صورة مع ابنتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قامت ممثلة “العاب مقدسة” سورفين تشاولا Surveen Chawla بالتقاط أول صور فوتوغرافية لها مع طفلتها المولودة حديثًا إيفا، التي استقبلتها في 15 أبريل.

شاركت الممثلة الصور عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيدوهات العالمي “Instagram ” بعد أن بلغ عمر طفلتها نحو الشهر، حيث قررت الممثلة أخيرًا أن تعطي جمهورها ومتابعيها لمحة عن الطفلة الجميلة.

شوهدت تشاولا وهي تحمل طفلتها بإحكام في ذراعيها، ترتدي فستانًا شفافًا، حيث تبدو جميلة ولا يمكننا أن نغض الطرف، وهي تقدم ابنتها للعالم.

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بينما كانت تتحدث عن المرحلة الجديدة من حياتها، قالت سورفين في مقابلة: “إنه شعور جميل وأكثر من ذلك، لأنه أصبح غير متوقع تمامًا لأكشاي ولي، فجأة، أصبحت الحياة جميلة.

وأضافت: إنني أتطلع إلى كل خطوة الآن، بالطبع، إنها أرض غير مألوفة، لكنها المنطقة الوحيدة التي تأتي بضمان أن تكون رائعًا، نشعر أنا وزوجي بالسعادة! “

في وقت سابق، نشرت سورفين Surveen صورة لأقدام إيفا، كما أعلنت للعالم عن العضو العائلي الجديد “لدينا الآن قدمين صغيرتين بعائلتنا الصغيرة! مرحبًا بابنتنا إيفا”