أميتاب باتشان يحتفل بمرور 41 عامًا على فيلم Don

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شارك أميتاب باتشان، كبير نجوم بوليوود، مؤخرًا رسالة على مدونته للاحتفال بمرور 41 عامًا على فيلمه الناجح دون، الفيلم يضم أيضًا النجوم زينات أمان وهيلين وافتخار وبران، وعُرض على الشاشات عام 1978.

يعد الفيلم واحد من أشهر ما قدم أميتاب باتشان، والدليل على ذلك، قيام شاروخان عام 2006 بتقديم الفيلم مرة أخرى بمشاركة بريانكا شوبرا، وبومان إيراني في البطولة، وقد تلقاه الجمهور بشكل جيد في شباك التذاكر، لكن بالنسبة لمحبي باتشان، لم يكن شيئًا مقارنة بالأصل.

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في مدونته، شارك أميتاب باتشان القصة وراء عنوان الفيلم، وكتب أن العديد رواد الفن آنذاك لم يرحبوا باختيار اسم الفيلم، لم يفهموا أبدًا معنى ذلك ولم يشعروا أن “دون” كان عنوانًا جيدًا لفيلم هندي. وأضاف: “وجد الكثيرون الاسم مسليا، وبدا عنوان الفيلم وكأنه اسم لعلامة تجارية شهيرة للغاية

فيلم Don من تأليف سالم خان وجاويد أختار وإخراج شاندرا باروت، وهو يتناول قصة، أحد سكان بومباي الفقير، وكان هذا ثالث أعلى فيلم هندي في العام.

على جبهة العمل، ستشارك أميتاب باتشان قريبًا مساحة الشاشة مع عمران هاشمي في Chehre، بدأ تصوير الفيلم قبل بضعة أيام.