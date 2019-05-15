الممثل الهندي صاني ديول يتعرض لحادث سير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت الشرطة الهندية إن الممثل صاني ديول نجا من حادث سير دون أن يصاب بعد اصطدمت سيارته بأربع سيارات على الأقل يوم الاثنين 13 مايو

وقع الحادث بعد انفجار إحدى إطارات سيارة صاني ديول رياضية على طريق ريفي سريع، عقب عودته من جولة انتخابية خاصة بالانتخابات التشريعية للبرلمان الهندي، باعتباره متنافس فيها، وفقا لما ذكره مصدر شرطي لصحيفة timesofindia، وبعد الحادثة، استأنف ديول رحلته إلى مقر حملته الانتخابية.

ديول، 62 سنة، مرشح تحالف حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، على المقعد الذي يمثله أربع مرات الممثل الراحل فينود خانا، الذي توفي بسبب السرطان في أبريل 2017، ويعد ديول العضو الثالث من العائلة الذي ينضم إلى حزب بهاراتيا جاناتا بعد النجمين الكبيرين درامندرا وهيما ماليني.

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وقال ديول للصحفيين عقب أن انضم لحزب بهاراتيا جاناتا ” مودي فعل الكثير من أجل البلاد.نحن في حاجة إليه للمضى قدما”، مضيفا ” أنا رجل لا أتحدث كثيرا، وسوف أظهر قدراتي من خلال عملي”. ويشار إلى أن هناك أنباء متداولة بأنه من المحتمل أن يتم ترشيح ديول في دائرة بشمال الهند.

وفي السياق ذاته، تسعى هيما ماليني زوجة والد ديول، وهي كانت نجمة بارزة في السينما الهندية في السبعينيات والثمانينيات، لإعادة انتخابها في بلدة ماثورا بشمال الهند بصفتها مرشحة عن حزب بهاراتيا جاناتا.

من ناحية أخرى، اشتهر سوني ديول بأنه واحد من أشهر نجوم التسعينيات في بوليوود بفضل تقديمه لمجموعة من أنجح الأفلام الهندية خلال تلك الحقبة ومعظمها من أفلام الحركة