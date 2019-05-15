هكذا احتفلت ساني ليون بعيد ميلادها الـ38.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعتاد معظم نجوم بوليوود على إقامة حفلات أعياد ميلاد فاخرة، لكن ساني ليون تفضل الابتعاد عن الأضواء في احتفالها بعيد ميلادها الثامن والثلاثين.

وقد احتفلت الممثلة ونجمة أفلام الكبار السابقة، التي تبلغ من العمر 38 عامًا (13 مايو)، بهذه المناسبة مع عائلتها - الزوج دانييل ويبر وأطفالهم الثلاثة - ابنتها نيشا وأولادها التوأم آشر ونوح.

وكشفت ليون التي تعود لأصول كندية، عن خططها بعيد ميلادها، قالت إنها أكثر “عشاءًا هادئًا” حيث تفضل قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء المقربين.

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وعندما سُئلت بحسب ما نشرته news18، عما إذا كان دانيال قد خطط لأي مفاجأة لتجعلها تشعر بخصوصية عيد ميلادها، قالت ساني إن زوجها يحتفظ بمفاجآت لها، لذلك، قالت إنه لا يحتاج إلى أي مناسبة معينة لجعلها تشعر بالخصوصية، فهي زوجة محظوظة.

بعد أن رحبت بطفلين نوح واشر عن طريق الأم البديلة بعد تبني طفلتها الأولى نيشا، أصبحت ليون الآن أم مشغولة، تحاول التوازن بين الحياة المهنية والأمومة. الممثلة، التي لم تتوانى أبدًا عن التحدث عن رأيها، تناولت بشكل علني أسئلة حول الأبوة والأمومة أيضًا. ، نأخذك إلى بعض الأشياء التي قالت عنها كأم:

من ناحية العمل، بعد الحصول على الشهرة والنجومية في بوليوود، اصبحت ليون هدف الكثير من المنتجين والمخرجين، وستظهر قريبًا لأول مرة في سينما التاميل مع Veeramadevi، وهي دراما تاريخية حربية.