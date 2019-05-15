هل يستعد للهجرة لمغادرة الهند؟.. حقيقة جنسية شاروخان الكندية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

زعمت إحدى قصاصات الصحف التي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي أن طلب الجنسية الذي قدمه ممثل بوليوود شاروخان قد رفضته وزارة الهجرة الكندية.

وجاء في المقطع المقتبس: ‘رفضت وزارة الهجرة الكندية يوم الاثنين طلب الجنسية الذي قدمه ممثل بوليوود شاه روخ خان مستشهدة في ذلك بأسباب أمنية. ‘

جاءت مشاركة قصاصة الصحيفة من نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة موقعي Twitter وFacebook، وقد اتضح ان الادعاءات المقدمة حول قصاصة الصحيفة غير صحيحة. حيث كشف موقع thequint الهندي أن القصاصة بما تحتويه من أخبار تعد مزيفة.

Advertisements

يقول الموقع أن بعض من متابعي الممثل أكشاي كومار قاموا بصنع القصاصة الصحفية، ونشرها على نطاق واسع مستعينين، ببرنامج على الإنترنت مولد قصاصات يسمى fodey. com، والذي يحتوي على قالب محدد حيث يمكن للمرء تغيير اسم الصحيفة وعنوانها وتاريخها ونصها.

وفي السياق ذاته، كانت صدرت مزاعم مماثلة حول رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال ورئيس الكونجرس راهول غاندي في الماضي، باستخدام أداة التحرير نفسها، حيث اتهم كيجريوال باغتصاب امرأة في نزل المعهد الهندسي للتكنولوجيا.

بعد فترة وجيزة من انتشار قصاصات الصحف المزيفة، اندلعت حرب كلامية بين محبي شاروخان واكشاي كومار. حيث استغرق كلا الجانبين مهاجمة بعضهم البعض.

وكان الممثل أكشاي كومار قد أصدر مؤخرًا بيانًا ورد فيه على الخلافات حول جنسيته وقال إنه لم يخف مطلقًا أو ينكر أنه يحمل جواز سفر كندي.