إصابة جيمس بوند أثناء التصوير

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرض الممثل والنجم البريطاني الشهير دانيال كريج، لإصابة في كاحله، وتم نقل النجم العالمي البالغ من العمر 51 عامًا إلى المستشفى لعمل أشعة على قدمه، بعد توقف تصوير فيلم Bond 25.

وجاء ذلك بعد أسبوعين فقط من بدء التصوير فيلم Bond 25، حيث سقط كريج على كاحله أثناء مشهد مطاردة سريع مشياً على الأقدام، حيث انزلق وسقط بشكل غريب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع ” metro”.

ومن المقرر طرح فيلم Bond 25 يوم 8 أبريل من العام المقبل، ويدور حول ترك Bond الخدمة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية في طلب المساعدة، لـ تتبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شريرغامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

والجدير بالذكر أن العمل من إنتاج Universal Pictures، ومن بطولة أنا دي أرماس، رامي مالك، بيلي ماجنوسن، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رالف فاينز، بن ويشاو، نعومي هاريس، ديفيد دينسيك.