باسل الزارو يراقص كلب.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فجر الفنان الأردني باسل الزارو ضحكات متابعيه بمقطع فيديو طريف، ظهر فيه يرقص مع كلب يُدعى «فلفل».
باسل داعب متابعيه بتعليق كتب فيه: «فقره رمضانيه راقصه علي السحور مع فلفل ... الكلب الفرفوش»، حيث لاقى الفيديو تفاعلاً قوياً بين فانز الفنان الشاب، معربين عن انبهارهم من موهبة الكلب، ومدى تفاعله مع حركات باسل الراقصة.
من ناحية أخرى، يشارك باسل الزارو في دراما رمضان الجاري بمسلسل «حرملك»، وهو من تأليف سليمان عبدالعزيز، إخراج تامر إسحاق، وذلك أمام جمال سليمان، سلافة معمار، درة، باسم ياخور، قيس شيخ نجيب، سامر المصري وغيرهم.
يُذكر أن باسل بدأ حياته المهنية كمذيع من خلال برنامج «سوكاستارز» الذي كان يسلط الضوء على المواهب الكروية العربية، عبر شاشة تليفزيون المستقبل، بمشاركة المذيعة اللبنانية مجدلا خطار، وبرغم خطوات باسل الأولى الناجحة في مجال التقديم التليفزني، قرر السفر إلى لندن عام 2006.
وفي العاصمة الإنجليزية، أمضى باسل عاماً، عاد بعده إلى القاهرة، ليترك باب مجال مختلف وبعيد عن الفن، وهو التسويق، وبين الحين والآخر خلال هذه الفترة، كان يحن الفنان الشاب للكاميرا والأضواء، فيكتفي بالمشاركة كموديل في الإعلانات.
عام 2013 عاد باسل للتقديم من خلال برنامج «The X-Factor» بمشاركة الفنانة المصرية يسرا اللوزي، إلا أنه حقق شهرة مضاعفة بتقديمه برنامج ET بالعربي عبر شاشة mbc عام 2015، ليقتحم بعد ذلك مجال التمثيل، ومن أبرز أعماله، مسلسل «فوق مستوى الشهبات»، «هذا المساء»، «نسر الصعيد»، وغيرهم.
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