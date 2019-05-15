بعد أنباء إعدام الشبيه.. ماذا قالت رغد صدام حسين عن عودة والدها لحكم العراق؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على ما أثير مؤخرا من أنباء تفيد بأن والدها لا يزالي على قيد الحياة، وأن من أعدم هو شبيهه.

ووفقا لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، فقد نشرت رغد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة للخبر، وعليها علامة (X) كبيرة باللون الأحمر، وكتبت عليها عبارة واحدة هي: “خبر غير صحيح إطلاقا”.

Advertisements

وسائل إعلام كانت قد تناقلت تسجيلا مصورا، أرفق بخبر مفاده، أن رغد صدام حسين تفجر مفاجأة مدوية قائلة فيها: أبي حي ويتصل بي يوميا وسيعود لحكم العراق.. وصفقة سرية لإعدام “الشبيه”.

وبحسب هذه الأنباء، فإن رغد زعمت أن أبيها ما يزال حيا ولم يمت، وأن ناشطون تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، تسجيلا مصورا، تظهر فيه رغد، وتقول إن والدها صدام حسين حي ويتصل بها يوميا، وسيعود لحكم العراق.. وكما ادعت الأنباء، في التسجيل المصور، أن محامي صدام حسين هو الآخر ذكر أن من تم إعدامه ليس الرئيس السابق، إنما شبيهه، وتم ذلك ضمن صفقة أمريكية مع “السي آي أي”.

يذكر أنه في 18 يوليو 2005، تم توجيه الاتهام رسمياً من قبل المحكمة الجنائية المختصة في العراق إلى صدام حسين بضلوعه بعملية “إبادة جماعية” لأهالي بلدة الدجيل في عام 1982.. وفي 5 نوفمبر 2006 أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالإعدام شنقا على صدام حسين.