الديك الرومي يتسبب في كسر فخذ جيمي كارتر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الرئيس الأأمريكي الاسبق، جيمي كارتر، لجراحة بعد تعرضه لكسر في الفخذ، أصابه خلال مغادرته منزله في ولاية جورجيا في رحلة لصيد الديك الرومي.

مركز “كارتر” - الذي يمثل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر – كان قد أفاد بإصابة كارتر وخضوغه للعلاج.. مشيرا في بيان له إلى أن روزالين زوجة كارتر التي تبلغ من العمر 91 عاما، كانت بصحبته بعد خضوعه للعملية التي قال الأطباء إنها تكللت بالنجاح.

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كارتر صاحب الـ 94 عاما - وهو ديمقراطي انتخب رئيسا للولايات المتحدة في 1976 - خضع للجراحة في مركز طبي في أمريكوس في جورجيا على بعد قرابة 16 كيلومترا إلى الشرق من منزل كارتر في بلينز.

البيان أضاف: “قال كارتر إن شاغله الرئيسي هو أن موسم صيد الديك الرومي ينتهي هذا الأسبوع، وإنه لم يصل بعد للحد المفروض ألا يتجاوزه.. إنه يأمل أن تسمح له ولاية جورجيا بإضافة العدد غير المستخدم إلى العام القادم”.

وحكم كارتر ولاية جورجيا في الفترة ما بين 1971 و1975، وتولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة حيث كان الرئيس رقم 39 للبلاد وخسر في الفترة الثانية أمام الجمهوري رونالد ريجان في 1980.. وفاز بجائزة نوبل للسلام عن أعماله الخيرية في 2002، وأعلن في أغسطس 2015 أنه مصاب بنوع من سرطان الجلد.. وفقا لـ”رويترز”.