روجينا تشيد بنجاح المخرج محمد سامي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية روجينا، رسالة خاصة للمخرج محمد سامي، بعد النجاح الذي حققه مسلسل «ولد الغلابة»، بعد عرض الحلقات الأولى منه.

وقالت روجينا عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «اختلافك سر نجاحك اللي بتشوفه عينك وإحساسك بتعرف توصله للمشاهد عن طريق أدواتك كمخرج».

وأضافت: «عشان الممثل أهم واحب أداة من أدواتك دايمًا الممثلين معاك مختلفين فى حالة شحنة إبداعية مختلفة وفيها مصداقيه لأنهم بيصدقوا لإنك دايما بتبقى شايف جزء في الشخصية إحنا بنبقى مش شايفينو أنت حاله إبداعية مختلفة».

Advertisements

وأنهت كلامها قائلة: «مبروك يامحمد ولد الغلابة نجاح جديد ومهم تستاهل ربنا ماضيعش تعبك ويابخت اللي أمه وأبوه راضين عنه وبيدعوله».

مسلسل «ولد الغلابة»، تدور قصته حول، رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.

المسلسل من بطولة أحمد السقا، وإدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن.