أحمد السعدني يكشف تفاصيل أصعب مشهد في «زي الشمس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد السعدني، تفاصيل أصعب مشهد قدمه في مسلسل «زي الشمس»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

أحمد السعدني، قال في تصريحاته لبرنامج « MBC Trending»، والمذاع عبر فضائيو mbc4، إنه لم يكن يتوقع أن يحدث العمل مثل هذه الضجة.

وأضاف، أن مشهج خيانة خطيبته مع شقيقتها مكتوب بشكل جديد، وتم تنفيذه بشكل حقيقي، لذلك لمس الكثير من الجمهور، خاصًة النساء، موضحًا أنه تلقى العديد من الشتائم بسبب هذا المشهد.

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وأكد أحمد السعدني، أن مشهد المشرحة للتعرف على زوجته خلال أحداث المسلسل، كان متعبًا من الناحية النفسية عليه وعلى الفنانة دينا الشربيني، ويعتبر من أصعب مشاهد العمل.

وعن الأخبار لتي نشرت حول النسخة الإيطالية للمسلسل أكد أنها تختلف كثيرًا عن النسخة المصرية، موضحًا أن العمل يحتوي على الكثير من التفاصيل الجديدة والمشوقة.

مسلسل “زي الشمس” تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان،وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.