صادق الصباح لأحمد السقا: حركت الشارع المصري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أشاد المنتج اللبناني صادق الصباح، بأداء الفنان أحمد السقا، في مسلسل «ولد الغلابة»، والذي يشارك به ضمن السباق الرمضاني الحالي.

وقال صادق الصباح، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «ذاكرة من الألم والمشاعر المختزلة أخرجها النجم أحمد السقا فعكس وجع الرحيل وحرّك الشارع المصري وحوّل ولد الغلابة مرّة جديدة الى حديث الناس».

وأضاف: «صدى الإحتراف هو قمّة النجاح شكراً لكل من عمل ليكون كل مشهد حالة خاصة وعلى رأسهم المخرج المبدع محمد سامي».

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وكان أحمد السقا، قد قدم في حلقة أمس من المسلسل مشهد مليء بالألم بعد معرفته بمقتل شقيقته الصغرى والتي يعتبرها في مقام ابنته على يد شقيقه، بعد اكتشاف زواجها سرًا من تاجر مخدرات.

مسلسل «ولد الغلابة»، تدور قصته حول، رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.

المسلسل من بطولة أحمد السقا، وإدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن.