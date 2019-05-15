دينا: عادل إمام من أكثر الأشخاص الذين تركوا بصمة في حياتي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الراقصة المصرية دينا، عن الأشخاص الذين تركوا بصمة مؤثرة في حياتها الفنية، وكانوا سببًا في نجاحها.
دينا قالت خلال لقائها في برنامج «دراما شخصية»، مع المذيعة إيناس الشواف، والمذاع عبر إذاعة إنرجي: «الفنان عادل إمام، من أكثر الأشخاص الذين تركوا بصمة في حياتها الفنية بعدما اختارني في فيلم المنسي، والذي كان نقله مهمة جدًا في حياتي».
وأضافت: «زوجي المخرج الراحل سامح الباجوري، ووالد ابني علي، عملي أهم كليب في حياتي».
كما كشفت أن مشاركتها في مسرحية «الابندا» بعد اعتذار الفنانة لوسي، عن الدور قبل العرض بيوم واحد.. والمسرحية حققت نجاح كبير وتركت بصمة في حياتتها رغم أن الصدفة ساهمت في تقديمها للدور.
وأكدت خلال الحلقة أن شخصيتها تطورت بمرور الأحداث، في حياتها، لأنها كانت عصبية جدًا ودلوقتي وأصبحت متفهمة وهادية بشكل أكبر.
كما كشفت دينا، خلال لقائها في برنامج «تفاعلكم»، والمذاع عبر فضائية «العربية»، أنها لن تعتزل الرقص، وعن انتقاد بدل رقصها أكدت أنها لم تخترعها لأنها موجودة منذ عصر الفراعنة.
وأضافت، أنها لن تعتزل الرقص حتى في حال توقفها ستعمل على تدريب وتدريس الرقص الشرقي، مرجعة إجراء عملية التجميل في أنفها إلى كسر في الغضروف وليس من أجل تعليق الجمهور عليها، وتابعت: «أنا عشت عمري بمناخيري وأنا حباها جدًا ولكن الغضروف أتكسر غصب عني».
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