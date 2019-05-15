بعد إصابته بالسرطان.. زكي فطين عبدالوهاب يرفض العلاج بالخارج

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
صدم الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب جمهوره بإعلان إصابته بمرض سرطان الرئة، وذلك بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية الشهر الماضي.
الفنان المصري طمأن جمهوره على حالته النفسية، حيث قال: “حالتي النفسية جيدة للغاية وعندما علمت بالخبر لم أشعر بأي صدمة بل قررت مواجهته”.
وكشف أنه اتخذ قرارا بعدم العلاج في الخارج، بقوله: “رفضت السفر للخارج من أجل العلاج وأفضل البقاء في بلدي مصر وأن يتم علاجي بها لأنني أثق في الأطباء المصريين”.
وكان الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب قد نشر صورة له، ظهر فيها بعد أن خسر شعره، لافتا إلى أن ذلك بسبب العلاج الكيماوي، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أصدقائي الأعزاء.. صورتي دي مش new look ولا حاجة.. أنا اكتشفت أني عندي سرطان في الرئة من شهر”.
وأضاف: “بس أنا تمام وبتعالج.. وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وحيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق”.
وزكي فطين عبدالوهاب هو مخرج وفنان مصري، وهو ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، وكان أحد أزواج الفنان الراحلة سعاد حسني.
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