أصالة بـ«لوك» جديد في أحدث ظهور لها مع رامي صبري.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترتبط الفنانة السورية أصالة وزوجها طارق العريان بعلاقة صداقة قوية بالنجم المصري رامي صبري، حيث دائماً ما يزور الأخير، الزوجين في منزلهما.

وفي سهرة رمضانية مميزة لرامي في منزل أصالة، حرص الفنان المصري على تهنئة محبيه بالشهر الكريم بطريقة مختلفة، حيث سجل مقطع فيديو مبهج، ظهر فيه يغني مع أصالة «رمضان جانا»، وفي الوقت الذي اعرب فانز النجمين عن اعجابهم بأدائهما للأغنية، سرقت طلة الفنانة أنظار النشطاء.

أصالة بدت في الفيديو بطلّة بسيطة عفوية خالية من الماكياج، في الوقت الذي ظهرت فيه بشعر قصير جداً، ويبدو أنها عادت لقصة الـ«جرسون» التي سبق واعتمدتها لفترة.

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من ناحية أخرى، طرحت أصالة حديثاً كليب جديد لأغنية «بنت أكابر»، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.

الكليب حقق نسب مشاهدة قياسية بعد طرحه بأيام، حيث شكرت الفنانة محبيها على دعمهم لها بمنشور كتبت فيه: «المحبة نعمة من الله عزّ وجلّ.. والنّجاح منحه إلهيّه ولكنّها مسؤوليّه، لأنّني أسعى لأنّ أستحقّ هذا النّور، أتسابق مع أحلامي وطموحي وموهبتي ، كي أقترب من تلك الّتي رسمتوها بريشة من المحبّة خالصه، شكراً على محبّتكم الّتي فاقت ماأقدّم».